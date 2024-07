Lotta Frank Chamizo | Voglio l’oro olimpico che mi manca Poi punterò a Los Angeles 2028

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)non lascia, anzi raddoppia. Iltore italo-cubano non vede l’ora di iniziare le Olimpiadi di Parigi 2024 per poi mettere, successivamente, nel mirino i Giochi di Los. Intervistato dal sito federale della FIJLKAM,– che è arrivato alla qualificazione a Parigi in maniera rocambolesca – ha detto: “A Rio avevo tante pressioni addosso ed ero anche un po’ immaturo. Le Olimpiadi sono una gara particolare. Non è predestinata per nessuno, è una gara folle. Arrivi lì e sei uno qualunque. Magari arrivi da un quadrienniofantastico, con Mondiali, Europei, ecc, ma quando arrivi lì ricominci da zero. C’è davvero tanta pressione Quello che ho imparato è che l’importante è esserci, stare lì, arrivare. Poi quel che succede è da vedere”. Poi, l’interprete dei 74 kg, ha aggiunto: “Laè uno sport particolare.