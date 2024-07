LIVE Musetti-Mensik 6-4 4-1 ATP Umago 2024 in DIRETTA | set e doppio break di margine per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Scambio prolungato chiuso dall’errore con il rovescio da parte del tennista di Prostejov. 30-15 Altro servizio vincente di. 15-15 Prima esterna vincente del ceco. 0-15 Lunghissimo il rovescio dal centro del boemo. 5-1 Game. Servizio e rovescio in controbalzo delizioso del toscano.serve ora per restare nel match. 40-15decide di tornare a giocare e piazza il dritto inside in vincente. 40-0 Non passa il dritto incrociato del ceco. 30-0 Recupero di rovescio e smash vincente del. Ormai c’è un solo uomo in campo. 15-0 Altro errore gratuito di, che sbaglia con il dritto. 4-1! A metà rete il rovescio in uscita dal servizio del ceco. 0-40 Tre palle del. Scappa via il rovescio in back di