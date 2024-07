L’insegnante del saluto romano in classe | Sono comunista e antifascista i ragazzi scherzano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 luglio 2024) P.G. è il professore di storia e filosofia dell’Istituto superiore Pirelli al Tuscolano ritratto nelle foto di Repubblica Roma mentre i suoi alunni fanno il. In un altro scatto sembra mimare un rapporto sessuale. Oggi si difende in un’intervista rilasciata proprio a Repubblica. Partendo dal selfie con il braccio teso: «Quando è stato scattato io non avevo il braccio alzato. Da dietro si vedeva solo gente che salutava». E spiega: «Ilda parte mia non c’è mai stato, in nessun modo.convintamentestato (in Abruzzo, dov’è nato, ndr) segretario dei Comunisti italiani e vicesegretario del Partito Democratico.stato insultato dai fascisti, che mi hanno anche sputato addosso». Il prof dell’istituto Pirelli P.G. Dice di aver chiesto di cancellare la foto: «E in generale chiedo sempre di non fare le foto.