Heather Parisi | Chi È L’Ex Compagno Giovanni Di Giacomo!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 26 luglio 2024): nel corso del tempo la showgirl e ballerina ha avuto una relazione conDi, da cui è nata Jacqueline Luna Di. Ecco chi è lui!ha avuto una lunga relazione conDi, da cui è nata Jacqueline Di. Quest’ultima è molto conosciuta dal pubblico anche per via della storia d’amore com il cantante Ultimo da cui aspetta anche un figlio. In molti, perciò, si chiedono chi sia il padre di Jacqueline, che è stato al fianco diper diverso tempo.: chi è e che lavoro faDiha avuto una storia d’amore intorno all’anno 2000 conDi. Proprio da lui è nata la figlia Jacqueline Luna Di, di cui soprattutto ultimamente si sta parlando molto dato che aspetta un bambino dal cantante Ultimo.