Hansa Rostock-Lazio amichevole | diretta tv streaming pronostici

(Di venerdì 26 luglio 2024), scende in campo la rinnovata squadra di Baroni: dove vedere la partita intv e, i. Sarà unain gran parte rivoluzionata quella che si presenterà ai nastri di partenza del nuovo campionato di Serie A, a partire dalla guida tecnica affidata a Marco Baroni, autore di una salvezza miracolosa alla guida del Verona. Non ci sono più Felipe Anderson, Luis Alberto e Immobile, che hanno fatto da colonna portante della squadra nelle ultime stagioni, è andato via anche Kamada. Marco Baroni (LaPresse) – IlVeggente.itSul fronte arrivi la lista finora è lunga ed è destinata ad aumentare: Nuno Tavares, Castrovilli, Tchaouna e Noslin. I tifosi finora non hanno apprezzato le scelte del presidente Lotito, nuovamente contestato, ma come al solito sarà il campo il giudice supremo.