Guenda Goria è diventata mamma è nato Noah

(Di venerdì 26 luglio 2024)e Mirko Gancitano sono diventati genitori. Si sono sposati a maggio e ora sono pronti a una nuova vita insieme al piccolo. “Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti”, cosìha annunciato la nascita del primo figlio. “Oggi la vita ci ha regalato un sole che non tramonterà mai” ha scritto il neopapà. Al parto ha assistito tutta la famiglia die Mirko Gancitano. Sono arrivati i suoceri dalla Sicilia,Maria Teresa Ruta ha baciato il pancione fino all’ultimo, papà Amedeoè apparso emoziomentre stringeva tra le braccia la figlia. Una festa in ospedale per tutti fino all’esplosione di gioia con la nascita del primogenito die Mirko.