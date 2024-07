Giallo nel Novarese giovane trovato morto in strada

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)nelin. In corso le indagini per scoprire identità e cause della morte Un fatto di sangue ha sconvolto la quiete di Oleggio, in provincia di Novara, nelle prime ore di questa mattina. Il corpo di unè stato rinvenuto senza vita in via Ticino, in un fossetto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Novara, che hanno avviato le indagini. Presente anche il medico legale. Al momento, le cause del decesso non sono ancora chiare, ma gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi di un omicidio. Sul corpo della vittima sarebbero stati riscontrati evidenti segni di violenza. La vittima ancora non è stata identificata. Da chiarire anche se ilsiasul posto o sia stato abbandonato sul ciglio delladopo l’eventuale delitto.