Furto in una tabaccheria a San Giorgio del Sannio | ingente il bottino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Sandel, in via Manzoni, ignoti, dopo aver sfondato una finestra si sono introdotti all’interno di un bar-tabacchi asportando dagli scaffali sigarette e gratta e vinci per un importo approssimativo di 10.000 euro. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso cinque persone travisate con guanti. Gli stessi si allontanavano a bordo di un’Audi Q3 di colore bianca con la targa non visibile. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del. Sempre a Sandel, dopo aver forzato la finestra sita al piano terra dell’abitazione, ignoti si introducevano nella casa mettendo a soqquadro vari ambienti, senza però asportare nulla.