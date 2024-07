Ernie e parete addominale c’è l’ambulatorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’attività dell’Azienda Sant’Anna si arricchisce di un nuovo servizio: istituitodellee patologie della, afferente all’Unità operativa di chirurgia. Il servizio è dedicato a tutti quei pazienti che necessitano di interventi di chirurgia della, che nel ferrarese possono essere stimati in circa 1.300 ogni anno, e si pone come obiettivo quello di diminuire le tempistiche di attesa per la visita chirurgica e la programmazione dell’intervento per questo tipo di patologie. "Questa servizio – così il chirurgo Giorgio Soliani e presidente eletto dell’Ishaws – è rivolto ai pazienti affetti da ernia, laparocele (ernia che si forma al di sopra di una cicatrice dovuta a un intervento chirurgico) oltre che da diastasi dei muscoli retti.