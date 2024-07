È morto Arnaldo dell’Acqua attore e stuntman di Bud Spencer

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di, celebree controfigura di Budin numerosi film.il 23 luglio a Roma all’età di 86 anni. La notizia è stata comunicata con grande commozione dal fratello Ottaviano attraverso i social media., conosciuto da tutti come Aldo, era una figura iconica nel settore degliitaliani, con una carriera che ha lasciato un segno indelebile nel cinema. Suo fratello Ottaviano ha scritto su Facebook un messaggio toccante: “Un altro importante elemento del mondo degli stunt ci ha lasciato,che tutti conoscevano come Aldo. Amava immensamente questa categoria e quattro giorni fa, in una chiacchierata in un bel momento sereno che ha avuto, abbiamo nominato tanti colleghi che lui si è ricordato.