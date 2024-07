Desenzano del Garda malore per quattro operai durante i lavori nella galleria della Tav

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)del(Brescia), 26 luglio 2024 – Paura, questa mattina poco prima delle 8, pertra i 18 e i 49 anni che hanno accusato unmentre stavano lavorando nel tunnelTav, in via Vicina, adel, nel Bresciano. I– un 18enne, due 37enni e un 49enne – hanno subito contattato il 112 e sul posto sono arrivate subito le ambulanze. Nessuno di loro è in condizioni gravi, ma tutti esono stati portati in ospedale a Brescia per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri, i Vigili del fuoco e l’Asst delper capire cosa possa essere avvenuto all'interno. Tra le prime ipotesi, potrebbe essersi bloccato l'impianto di aerazionelavoratori potrebbero essere rimasti intossicati. Da accertare la tipologia di esalazioni respirate. Le indagini sono in corso.