Coppa Italia c’è la data della prima partita del lato tabellone Inter

(Di venerdì 26 luglio 2024) Per vedere l’inbisognerà aspettare gli ottavi di finale di dicembre, ma il torneo prenderà il via fra otto giorni col turno preliminare. Dove c’è già unafra le possibili avversarie, Juve Stabia-Avellino, che era l’unica senza: l’ha definita la Lega Serie A in giornata, piazzandola domenica 4 agosto. Ecco il programma conosciuto.– CALENDARIO TURNO PRELIMINARE Carrarese-Catania sabato 3 agosto ore 18 (a Chiavari)Torres-Mantova sabato 3 agosto ore 20.30Cesena-Padova domenica 4 agosto ore 20.30Juve Stabia-Avellino domenica 4 agosto ore 20.45 CALENDARIO TRENTADUESIMI DI FINALE Sassuolo-Cittavenerdì 9 agosto ore 18 – diretta TV 20Udinese-Vincente Juve Stabia/Avellino venerdì 9 agosto ore 18.30 – diretta TV1Genoa-Reggiana venerdì 9 agosto ore 20.45 – diretta TV 20Monza-Sudtirol venerdì 9 agosto ore 21.