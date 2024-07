Colpita dal suo cavallo portata in ospedale con l’elicottero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Spezia, 26 luglio 2024 – E’ statada un improvviso calcio sul fianco mentre stava accudendo gli animali. Una donna di 58 anni è stata trasd’urgenza all’San Martino di Genova in codice rosso. Le sue condizioni nel corso della notte comunque si sono stabilizzate e non corre gravi pericoli. L’incidente è avvenuto l’altra sera a Barcareccia, una località di campagna tra Calice e Veppo. La donna stava sistemando la zona dove custodisce gli animali quando unsi è innervosito e ha scalciato ferendola. I famigliari dopo averla soccorsa hanno chiesto l’aiuto del 118 e della Pubblica Assietzan di Zignago. Per la donna è stato predisposto un controllo approfondito quindi è iniziato il trasferimento in ambulanza a Levanto dove è arrivatoGrifo da Albenga.