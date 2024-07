Caso diritti tv esteri la Serie A chiede un risarcimento miliardario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una richiesta di maxiper un’intesa restrittiva della concorrenza nella vendita deitvdellaA. Come riporta Reuters i principali club di calcio italiani hanno chiesto una tre operatori per dei mancati ricavi legati alla vendita deidi trasmissione internazionale nel periodo 2008-2018. La controversia fa seguito a una sentenza antitrust italiana del 2019 che stabilì che le agenzie IMG, MP & Silva e Be4 si coordinarono nell’offerta per i, limitando la concorrenza. Secondo Reuters, la decisione antitrust ha spinto i club e la stessa LegaA a citare in giudizio le media agencies presso il tribunale di Milano. LaA in particolarerebbe undi circa 1,8 miliardi di euro di mancati ricavi.