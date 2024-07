Boxe quando debuttano gli azzurri alle Olimpiadi | gli orari giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo che ieri sono stati svelati tutti i tabelloni delladi Parigi 2024, è stato anche svelato tutto il novero deglinei quali chiunque combatterà all’Arena Paris Nord, dove andranno in scena i preliminari prima che, il 6 agosto, ci si trasferisca al Roland Garros. L’Italia avrà otto rappresentanti. Si comincerà subito con Sirine Charaabi, Alessia Mesiano e Salvatore Cavallaro, tutti impegnati nella sessione serale del sabato. Alla domenica via (da brividi) per Aziz Abbes Mouhiidine, anche se a dover fare l’impresa contro di lui sono gli altri e non il contrario, e Giordana Sorrentino. Lunedì riservato a Diego Lenzi, poi il martedì segnerà il debutto di Irma Testa. L’ultima a debuttare sarà Angela Carini nel primod’agosto.