Asti Cinque ragazze violentate con la scusa di un servizio fotografico | due arresti

(Di venerdì 26 luglio 2024) Avrebbero attirato almenocon ladi realizzare dei servizi fotografici e cinematografici, poi avrebbero approfittato di loro sessualmente. Per questo, in provincia di Cuneo, il titolare di un’agenzia di moda e uno suo collaboratore sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale (uno dei due è stato posto aglidomiciliari). I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra l’aprile 2023 e il febbraio 2024. Siamo nelle zone dell’Albese e del Braidese. I due uomini avrebbero adescato almenogiovani donne proponendo loro di partecipare a una campagna di sensibilizzazione per la lotta alla violenza sulle donne. Poi, però, sarebbero iniziati gli abusi, anche di gruppo.sono le, tutte maggiorenni, che hanno sporto denuncia, ma gli inquirenti sospettano che anche altre donne abbiano subito lo stesso trattamento.