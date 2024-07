Temptation Island Lino vuota il sacco su Maika un mese dopo | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 25 luglio 2024) News tv. “”, il falò di confronto trae Alessia ha tenuto incollati davanti allo schermo della televisione tre milioni e mezzo di telespettatori ieri sera, mercoledì 24 luglio 2024.è tornato dalla fidanzata, inconsapevole dei video che lo hanno ritratto in compagnia della tentatricela sera precedente. Alessia ha quindi deciso di mettere l’amor proprio al primo posto. Ad undi distanza, il rapporto tra i due non sembra essere cambiato, anche se Alessia non nasconde la sofferenza. Leggi anche: “”, si scopre la verità su Raul: che lavoro fa Leggi anche: “”, è finita tra Alessia e: ma lui spiazza tutti “”,ilsuun“Dal programma sono uscita proprio distrutta, anche mentalmente, ho visto tante cose che mi hanno ferita tantissimo.