Temptation Island Alex Vittoria e il falò di confronto | la svolta decisiva

(Di giovedì 25 luglio 2024)di giovedì 25 luglio.richiede undi: la decisione di. Ecco cos’è accaduto nel corso della puntata, giovedì 25 luglio Filippo Bisciglia conduce la quinta puntata della nuova edizione del reality show.ha richiesto undianticipato.ha deciso di accettare e si presenta in spiaggia.dopo aver visionato tutte le immagini della sua fidanzata insieme al single Simone afferma: “Io ho fatto un percorso dove ho parlato tutto il tempo”.replica: “Ma se hai detto: “Tu sei la donna perfetta” che non la conosci neanche. L’hai trovata la donna della tua vita? Vai da lei ”.replica: “Io non ho messo le mani sotto alle mutande a nessuno”. LEGGI ANCHE: Parigi 2024, arriva l’annuncio temuto da parte di Sinner “Tu mi hai deluso per la centesima volta, ho lottato solo io.