Stessi attori ovunque

(Di giovedì 25 luglio 2024) Vi è mai capitato di entrare in un negozio deserto ed essere seguiti da altri clienti che vogliono capire cosa ci sia di tanto interessante da comprare? Ecco, la stessa cosa accade nel grande magazzino degli, con alcuni comprimari che improvvisamente ritroviamo in diverse serie tv contemporaneamente. Magari dopo anni nei quali erano passati quasi inosservati. E’ successo in passato a Thomas Trabacchi e Tommaso Ragno, più di recente a Pia Lanciotti, ottimi interpreti a lungo sottovalutati; di botto, sono stati riscoperti dalle case di produzione ed hanno ottenuto talvolta anche qualche meritato ruolo da protagonista. E’ successo ad Erasmo Genzini, che dopo L’Isola di Pietro per un periodo abbiamo trovato in vari titoli Rai e Mediaset (Buongiorno, mamma!, Che Dio ci Aiuti).