Scelto come protagonista Mario Cusitore incredibile | la svolta dopo Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Anchesi sta godendo l’estate. Se tornerà aa settembre? Questo è ancora non è ancora dato da sapere. Ricordiamo che la sua esperienza nel dating show si è conclusa male, nonostante gli abbia dato una grande popolarità. Entrato in studiocorteggiatore di Ida Platano, lo speaker radiofonico sembrava aver posto le basi per una relazione fuori con la tronista. Ma le segnalazioni sul sito conto, arrivate in continuazione, hanno indotto Ida Platano a eliminarlo e quindi a uscire di scena senza una scelta. Non ha più parlato di lui, cosa che invece ha fatto, lasciando intendere di averci provato fino allo sfinimento ad avere un confronto con lei e spiegare le sue ragioni. Leggi anche: “Ha ceduto pure lei”. Ida Platano, bikini e posa sexy.