Sbaglia manovra e finisce dentro una vetrina | donna 54enne finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unaalla guida della propria macchinaunae sfonda ladi un negozio, finendo poi inUn incidente che fortunatamente non ha portato a nessuna tragedia quello avvenuto nel pomeriggio di ieri a Ostenda, in Belgio. Unadi 54 anni, al volante di una BMW, hato nel compiere unafinendo contro un locale. Erano più o meno le 18.00 del pomeriggio quando l’autista, in viaggio insieme al figlio di 23 anni, hato a compiere unasfiorando il dramma. A velocità sostenuta, seppur non eccessivamente alta, ha perso il controllo della propria vettura sbandando e andando a sbattere contro un negozio Toolstation sul Torhoutsesteenweg. Unaha sfondato ladi un negozio con la macchina (Ansa Foto) – Notizie.