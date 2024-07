Roma Il prof di filosofia che mima atti sessuali e fa fare il saluto romano agli studenti in classe

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unessore dell’istituto superiore Pirelli, in via Assisi, al Tuscolano aè stato ritratto mentrecon i suoi alunni. E in altri sclo si vede mentre i ragazzi fanno ilno. La storia la racconta oggi l’edizionena di Repubblica, e il protagonista è P.G., docente di Storia e. Qualcuno è andato dalla dirigente scolastica Cinzia De Palo e le ha riportato «gli atteggiamenti fascisti, gli episodi discriminatori nei confronti di alcuni alunni e i comportamenti inappropriati» del docente. Ma C.C., che era andata «dalla coordinatrice di, dalla referente del plesso, dalla vicepreside: in tanti sapevano», racconta: «Quando ci sono andata mi ha detto che era vietatofoto e video ine, di fatto, non ha preso provvedimenti».