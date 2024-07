Rivoluzione in arrivo per il Judgment Day?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 luglio 2024) Che strana la storia del, una stable non facile da inquadrare. Partono con Edge come leader e sembra debbano spaccare il mondo, dopo l’ammutinamento vengono ridimensionati a midcarder, aggiungono Dominik e tornano in auge, arrivano a conquistare quasi tutte le cinture, si dedicano al comedy con R-Truth e di nuovo tornano a fare le cose in modo serio. Un saliscendi che non permette di vederla come una delle stable più grandi, ma certo hanno lasciato un loro marchio in questi anni. Hanno lanciato Priest come campione del mondo e ancora prima Rhea, c’è Dominik che è il più odiato dell’intero roster, ha ridato una dimensione a Balor nel main roster e un senso al ritorno di Carlito, pure McDonagh sta ottenendo spazio grazie al gruppo. Oggi più che mai sono importanti per Raw e credo che nei prossimi mesi avremo dei cambiamenti significativi.