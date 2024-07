Putin riceve l’alleato Assad | Tendenza all’escalation in Medio Oriente anche in Siria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nelle stesse ore in cui Benjamin Netanyahu ha parlato al Congresso degli Stati Uniti rievocando quell”asse del terrore” nel quale il premier israeliano include l’Iran, Vladimirha riceevuto a Mosca Bashar al, presidente dellache nello scacchiererientale è vicina a Teheran. Un vertice utile ai due leader per ribadire il legame tra i due Paesi e lanciare messaggio su una possibile “escalation” in atto nella regione. L’incontro è stato reso noto questa mattina dal Cremlino. “Sono molto interessato alla sua opinione su come si sta sviluppando la situazione nella regione nel suo complesso”, ha dettoad, “purtroppo c’è una, lo vediamo. Questo valedirettamente per la”.