Pietrangeli sul forfait di Sinner | Questi italiani sono così | un giorno sta bene uno quello dopo l’altro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un’altra Olimpiade senza Jannik. A Parigi, il numero 1 del Ranking Atp non ci sarà: fermato da una tonsillite proprio sul più bello, ilprima della sua partenza verso la capitale francese. “Che brutta notizia, un vero peccato. Jannik era uno dei favoriti, era pronto e gasato. Sicuramente arrivava lontano”. Tra i tanti sui social e sul web, non si è fatto attendere il commento di Nicolasuldi Jannik. Poi, la stoccata sulle condizioni fisiche, che riguarda anche il passato recente di un altro tennista azzurro: “Aveva buone possibilità di giocarsela fino in fondo. Mavanno su e giù, unstauno, una volta. Vedi Matteo Berrettini adesso”.