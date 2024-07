Petroliera affonda in mare è disastro ambientale | cosa succede VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

Social. Una nave con 1,4 milioni di litri d'olio combustibile industriale si è capovolta ed è affondata. Dei diciassette membri dell'equipaggio, sedici sono stati tratti in salvo mentre uno risulta essere ancora disperso. Forti venti e onde molto alte stanno complicando le operazioni di soccorso.

Una nave battente bandiera filippina si è capovolta ed è affondata nelle acque al largo di Manila, a circa sette chilometri dalla costa di Limay, nella provincia di Bataan. Lo hanno riferito le autorità filippine, precisando che si sta cercando di contenere una fuoriuscita.