Petroliera affonda con milioni di litri di petrolio nel carico Si teme il disastro ambientale | GUARDA

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unabattente bandiera filippina che trasportava 1,4didi olio combustibile industriale si è capovolta ed èta al largo di Manila giovedì 25 luglio, come riportato dalle autorità locali. L'imbarcazione MT Terra Nova si stava dirigendo verso la città centrale di Iloilo quando èta nelle prime ore del mattino nella baia di Manila, a quasi 7 km al largo del comune di Limay, nella provincia di Bataan, vicino alla capitale. È già stata rilevata una marea nera in mare e il personale di protezione dell'ambiente marino si è mobilitato per contribuire a contenerla: è partita la corsa contro il tempo per evitare la catastrofe