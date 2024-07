Parigi una ballerina sannita alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Ladi inaugurazionedipromette di essere una imperdibile performance che vedrà impegnati moltissimi artisti nella realizzazione di un evento di portata mondiale volto come sempre a suscitare ammirazione e sorpresa negli spettatori. Quest'anno nel capoluogosi avrà un motivo in più per assistere a tale: la talentuosabeneventana Anna Mercurio si esibirà infatti nei pressi della Torre Eiffel durante uno dei momenti più significativi della serata: l'accensione della fiamma olimpica.Cresciuta artisticamente nella 'Modern Dance Academy' dei genitori Enzo Mercurio e Ilva Truglio, Anna ha mostrato fin da subito una passione travolgente per la danza.