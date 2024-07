Parigi 2024 Lazraq-Khlass indosserà una giacca pensata per uomini alla cerimonia d’apertura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Manca sempre menodi apertura delle Olimpiadi die gli atleti vogliono farsi trovare pronti, anche per quanto riguarda l’abbigliamento. Negli ultimi giorni si era parlato di Sasha Zhoya, che aveva ricevuto l’ok per indossare una gonna. Poco dopo è stata l’eptatleta Aurianaa chiedere di indossare unaa maniche lunghe in occasione della. Inizialmente le è stato impedito poiché taleera stataper gli, tuttavia poco dopo è arrivato il via libera, come riporta L’Equipe. “Capisco l’uniforme e sono orgogliosa di rappresentare il mio paese. Ma è stato più volte ripetuto che gli abiti sono stati fatti per far sentire gli atleti a loro agio. Ognuno ha la propria sensibilità” ha scritto su Instagram l’atleta.unaperSportFace.