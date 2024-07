Lotta le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Da lunedì 5 a domenica 11 agosto il Grand Palais Ephemere, sito davanti allo Champ de Mars, sarà teatro delle competizioni divalevoli per i Giochi Olimpici di. Saranno ben 18 le categorie di peso previste con in palio le medaglie tra settore femminile, maschile e greco-romana. L’Italia verrà rappresentata da due atleti, proprio come nell’ultima edizione di Tokyo 2021 (in cui arrivò un bronzo con Abraham Conyedo), ma in questo caso conquistare almeno un podio si preannuncia più complesso. La speranza principale in tal senso è rappresentata da Frank Chamizo, outsider di lusso nei -74 kg stile libero dopo un percorso di qualificazione estremamente travagliato, culminato con un ripescaggio in extremis per la scrematura dei russi e bielorussi.