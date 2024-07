L’importanza di chiamarsi Giorgia E altre farse… Il racconto satirico a vignette della Premier Segui la diretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Questa raccolta di strip di Stefano Disegni ripercorre l’ascesa diMeloni, a partire dalla serie ambientata a Ostia Giorgetta e gli zii, ante presidenza del Consiglio, fino alle vicende raccontate in Monster and company, in cui Meloni, ormai a capo del Governo, interagisce con i suoi orrendi compagni d’avventura, da La Russa a Salvini, Berlusconi, Fontana e Concita De Gregorio, che canta le lodileader al grido “avercene!”. Dall’insieme di queste serie di successo dedicate aMeloni nasce il librodi. Efarse, sperando, dice l’autore, “che non la prenda bene”. Venerdì 26 luglio alle 17 ne discutono l’autore Stefano Disegni e Stefano Mannucci (Doctor Mann di Radiofreccia e giornalista del Fatto Quotidiano).di, edito da Paper First, è disponibile in libreria e in tutti gli store online.