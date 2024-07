La matematica è ancora un osso duro per gli studenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) I dati Invalsi "mostrano sin dalla scuola primaria un importante miglioramento". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara durante la presentazione dei risultati dell’edizione 2024. "Sono segnali, che arrivano su alcuni temi delicati, che ci hanno sempre visto in fondo alle classifiche internazionali, che vedono l’inizio di una svolta", ha aggiunto. Ma se è vero che la dispersione scolastica implicita (di chi non raggiuge le competenze minime accettabili) a livello nazionale ha raggiunto il valore più basso (6,6%) da quando è iniziata la sua rilevazione nel 2019,solo 4su 10 in terza media al Sud raggiungono almeno il livello di base in. "Un dato allarmante", lo ha giudicato il presidente Invalsi, Roberto Ricci.