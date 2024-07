Inter il campionato è già chiuso? A un passo dall' ultimo clamoroso colpo in attacco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Entrate e uscite, si lavora anche in casa. Se Valentin Carboni lascerà Milano per non meno di 35 milioni di euro. Perché tanto valutano l'argentino il presidente Beppe Marotta, con un diritto di recompra da mantenere, la cifra ha però spaventato anche il Marsiglia, che resta la candidata forte sul giocatore. L'alternativa è decidere di tenerlo in rosa tra 12 mesi, dopo averlo ceduto in prestito, al netto di valutazioni tecniche che andrebbero riaggiornate. Intanto l'olandese Memphis Depay si è offerto dopo essersi svincolato'Atletico Madrid. Gli agenti dell'olandese non hanno trovato terreno spianato, considerata la richiesta, al netto delle commissioni, di un ingaggio da 5 milioni netti. Una pista da tenere in secondo piano nel caso fra un paio di settimane si facesse spazio nell'nerazzurro. Anche se il primo nome resta quello di Gudmundsson.