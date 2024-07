Il principe Harry rivela il punto centrale della frattura con la Famiglia Reale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) La faida profonda tra ile lainglese non è oramai un mistero. Di recente, però, il duca di Sussex ha deciso dire quale è stato ildi non ritorno nel rapporto con i suoiri, e in particolare con ilWilliam e re Carlo III. Lo ha fatto in una recente intervista che Buckingham Palace ha deciso di non commentare. Ilsi è seduto per una nuova intervista per il documentario di ITV intitolato Tabloids on Trial, mandato in onda in anteprima giovedì 25 luglio. In un’anteprima pubblicata un giorno primamessa in onda, il duca di Sussex ha discusso non solocausa contro i tabloid inglesi, ma anche di come tutto ciò abbia avuto ripercussioni sui suoi rapporti con la