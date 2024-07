Il discorso d’addio di Biden e il testamento a Kamala Harris | Ecco perché mi ritiro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) C’era grande attesa per ildi, invitato da molti democratici, comprese star di Hollywood come George Clooney, a fare un passo indietro e ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca dopo le ultime gaffe e alla luce delle condizioni fisiche e mentali non proprio brillanti. In undi 11 minuti il presidente, seduto al Resolute Desk della Casa Bianca, con la voce roca, stanca e a tratti esitante ha rivendicato quanto di buono ha fatto durante la sua presidenza: dalle politiche a favore dei più poveri alle misure intraprese durante la pandemia fino alla lotta per contenere la diffusione incontrollata delle armi.: “Miper difendere la democrazia”si è detto convinto che avrebbe meritato una seconda opportunità, ma ha poi spiegato che è giunto il momento di “passare la torcia a una nuova generazione”.