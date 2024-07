Guida alla corretta visione di film e serie Marvel in ordine cronologico

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Prima e oltre il multiverso, sembra non esserci un limite di spazio, tempo, genere e trama da sempre nei. Lo stesso multiverso, tema portante del “recente” Doctor Strange nel Multiverso della Follia, era già stato introdotto in Avengers: Endgame prima e in Spider-Man: No Way Home, poi. Per questo nei suoi quasi venticinque anni di vita (avviati col primo Iron Man, del 2008), il MCU si è sviluppato per Fasi (quattro concluse, una Quinta in corso, mentre la Sesta è già in progress). Sicché, il loro avvicendarsi, poiché inon rispettano l’casuale o causale degli eventi, è il sistema principe per comprendere la correlazione tra una pellicola e l’altra. Il primodi Iron Man ha cominciato la Fase 1, che ormai sembra lontana quanto un'era geologica.