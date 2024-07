Gioco delle tre carte | Firenze mette un freno all’attività truffaldina

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 25 luglio 2024)unaltrein tutta la città: arriva l’ordinanza di divieto per tutelare cittadini e turisti La città diha deciso di dichiarare guerra altree ad attività simili che da tempo affliggono le strade e le piazze, soprattutto quelle ad alta densità turistica. Una nuova ordinanza firmata dalla sindaca Sara Funaro mira a estirpare definitivamente questo fenomeno, imponendo sanzioni severe per chiunque vi prenda parte. Sindaco Sara Funaro-Ansa-Notizie.comL’ordinanza prevede una sanzione di 400 euro non solo per gli organizzatori dei giochi illeciti ma anche per i partecipanti non in buona fede e coloro che facilitano l’attivitàfingendosi giocatori.