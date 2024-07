F1 | Esteban Ocon passa in Haas | ufficiale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una squadra che cambierà completamente in vista della prossima stagione di Formula 1. La scuderiaproporrà, infatti, due nuovi piloti sulla griglia di partenza del domani: dopo aver ufficializzato l’ingaggio del rookie Oliver Bearman, che arriva dall’accademia Ferrari, gli statunitensi hanno messo sotto contratto anche, ormai ex pilota di Alpine. F1,pronto per la nuova sfida: “Arrivo in una squadra molto ambiziosa” “Entrerò a far parte di una squadra corse molto ambiziosa, il cui spirito, etica del lavoro e innegabile parabola ascendente mi hanno davvero impressionato – queste le parole di–. Vorrei ringraziare Genee Ayao Komatsu per la loro fiducia e supporto e per le nostre discussioni oneste e fruttuose in questi ultimi mesi.