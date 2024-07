Dal 1 al 13 agosto la XVI edizione di Villa Pennisi in Musica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (askanews) – Dal primo al 13la città di Acireale si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per ospitarein, l’unico Festival in Europa che da sedici anni accosta al grande repertorio cameristico, l’architettura, il design, la fotografia e l’eco-sostenibilità. Una kermesse rara nel suo genere che ospita ogni anno centinaia di giovani artisti e musicisti di fama internazionale impegnati nelle esclusive masterclass e nei concerti serali. Tra le prestigiose partecipazioni di questaspiccano Beatrice Rana, tra le più affermate pianiste della sua generazione, e Salvatore Quaranta, primo violino del Maggiole Fiorentino, raffinato esecutore solista.