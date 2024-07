Call of Duty | Modern Warfare 3 e Warzone Activision ha rilasciato la Stagione 5 con tante novità

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 25 luglio 2024)haproprio in queste ore la5 diof3,of, eofMobile, con i fan che possono accedere asu tutte le piattaforme dove sono disponibili i giochi. La5 porta nella mischia World Wrestling Entertainment (WWE) Superstars Rhea Ripley, Cody Rhodes, e Rey Mysterio. Insieme a due nuove mappe Core 6v6 che portano l’azione sul molo e nello sfasciacarrozze del deserto in cel-shading. Come se non bastasse tutto ciò, la Season 5 è anche ricca di nuove modalità, con tanto della missione finale della storia diZombies. Inoltrehaanche il Superstore in Urzikstan, una nuova mappa e modalità multigiocatore inMobile e molto altro ancora.