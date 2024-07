Calciomercato Torino Zalewski solo al giusto prezzo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un obiettivo di queste contrattazioni estive lasciato, in realtà, in naftalina ma che potrebbe essere “scongelato” al momento. O meglio: al. Ildelsi sta interrogando sulla possibile acquisizione di Nicola, calciatore a tutta fascia che alla Roma sembra aver esaurito il proprio tempo. Urbano Cairo è interessato all’italiano naturalizzato polacco, ma il presidente dei granata vorrebbe spendere il meno possibile nel tentativo di rivitalizzare la carriera di un calciatore, ancora giovane, che sta un po’ ristagnando., Nicolapronto per essere ceduto: “Le cose si fanno in due, adesso dovrò capire” (Crediti foto:FC Facebook)“La comunicazione sul suo rinnovo è arrivata adesso ma sapevamo già tutti che il futuro della Roma sarebbe stato con lui.