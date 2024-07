Calcio Serie A Como Gabrielloni gol | battuto il Cagliari 3-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nell’amichevole in Valle d’Aosta a Chatillon, sede del ritiro dei sardi. Un assaggio diA tra due squadre che punteranno alla salvezza. Foto per VALLESINATV tra due jesini: Cossu (tifosotano) e AleVALLESINA, 25 luglio 2024 – Ilbatte ilper 3-1. Cutrone e Belotti hanno aperto i conti per i lariani, poi Deiola ad accorciare le distanze sul finale di primo tempo. Infine ‘Ale’a chiudere i conti. Belotti –, l’attacco delin maglia azzurra Il gol dello jesino al 26’ della ripresa: errore in disimpegno di Catena, palla passata all’indietro che favorisce Kovacic, Veroli interviene, ma lo slovacco tira comunque verso la porta. Radunovic respinge, ma prima di tutti arrivache con un destro secco batte l’estremo difensore rossoblù che non può nulla. 800 gli spettatori sugli spalti.