Barcellona Flick si presenta | Ci sono le base per favore un lavoro incredibile coi giovani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il nuovo allenatore del, Hansi, ha parlato nella conferenza stampa dizione: “arrivato in un clubmolto felice. La gente per strada è entusiasta e ho visto che c’è una squadrale di grande qualità,molto grato a La Masia, voglio far crescere questi giocatori. Cile basi per fare unfantastico con i, devono migliorare perchée non sarebbe giusto fare nomi“. Il tedesco ha poi elogiato Yamal: “Ha fatto un Europeo straordinario, ma deve continuare a restare con i piedi per terra. Ho parlato con lui ed è una persona eccezionale, penso che sia sulla strada giusta“. Sugli acquisti,ha aggiunto: “Abbiamo giocatori per tutti i ruoli, ma cidegli imprevisti, qui voglio dire che è un peccato non avere Ansu Fati, che si stava allenando alla grande, ma non lo avremo per la tournée.