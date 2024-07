Atletica i possibili outsider da medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Quanto è cambiata l’italiana, quanto il movimento azzurro sia cresciuto nell’ultimo lustro è certificato dal numero degli atleti che sperano di inserirsi addirittura nella lotta per le medaglie a Cinque Cerchi dopo essere stati protagonisti all’Europeo tra le mura amiche. Tolti i super big che proveranno a ripetersi dopo gli exploit di Tokyo ma anche a piazzare il colpo vincente al primo tentativo (vedi Fabbri o Iapichino, tanto per fare qualche nome eclatante). Nella marcia, oltre ai campioni olimpici Stano e Palmitano, l’Italia può contare su due “numeri due” di altissimo profilo che, assieme, sono stati in grado di vincere il Mondiale di staffetta a maggio, qualificando così la coppia azzurra ai Giochi.