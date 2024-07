Atalanta Luca Percassi | Koopmeiners fondamentale non è nei nostri piani cederlo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024)ha fatto il punto della situazione sul mercato dell’, soffermandosi in particolare sulle cessioni: “La trattativa per Miranchuk all’Atlanta United è in stato avanzato. Djimsiti? C’è un interesse concreto dell’Al-Rayyan che va avanti da tempo, ma per noi è un giocatore importante e al momento non c’è nulla più“. Infine, su una situazione più delicata come quella di Teun: “Il discorso è sempre lo stesso: si tratta di un giocatoreper noi enon è nei“. Su un possibile interesse della Juventus, invece, non ha approfondito e si è limitato a dire – anche con riferimento all’interesse per O’Riley, che andrebbe eventualmente a sostituire l’olandese -: “Chiunque venga ceduto deve essere rimpiazzato. Attualmente non siamo però in una situazione di emergenza“.