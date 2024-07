Altroconsumo | Con Dl liste d’attesa ancora lontani dalla soluzione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos Salute) – Il decreto legge sulleche è stato approvato, pernon rappresenta purtroppouna risposta risolutiva e adeguata del problema. Infatti, molte delle disposizioni del decreto rispecchiano quanto è già previsto da norme vigenti per i tempi, che tuttavia vengono spesso disattese, innanzitutto per la cronica mancanza di risorse. Serve trovare urgentemente unastrutturale – sottolinea l’associazione in una nota – che garantisca il diritto alla salute dei cittadini, che oggi è messo a repentaglio.