Una situazione eccezionale che va risolta Toti ore convulse | i boatos sulle dimissioni

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Su Giovannialeggia "l'ipotesigià nei prossimi giorni". Lo scrive il Corriere della Sera, in un retroscena secondo il quale il governatore della Liguria, agli arresti domiciliari da oltre due mesi a seguito dell'inchiesta per corruzione imbastita dalla Procura di Genova, "si sente abbandonato dal centrodestra". Una scelta politica, dunque, quella dell'ex giornalista oggi esponente di spicco di Noi Moderati, che aprirebbe allo scenario del voto anticipato già in autunno.