Una serata in più di divertimento con la sagra che sa fare del bene

(Di mercoledì 24 luglio 2024) SECUGNAGO (Lodi) La kermesse “Secugnago in“ si allunga, "unain più diper chi non è in villeggiatura". Procede instancabile, di edizione in edizione, il lavoro della Pro loco che, con l’Amministrazione comunale, ha confezionato cinque giorni di, animata da musiche ed eventi. L’iniziativa impegna 35 volontari che si spendono per ildi grandi e bambini. L’affluenza sempre molto abbondante li ripaga degli sforzi. Ogni sera ci saranno pesca dificenza e area bambini con luna park e bancarelle di hobbisti. La Pro loco di Secugnago compie 13 anni. "Siamo un gruppo di volontari sempre in aumento, molti uniti e disponibili: questo ci permette di organizzare al meglio i nostri eventi", ribadiscono dal gruppo che non sente la crisi del Terzo Settore.