Txakoli il vino dei Paesi Baschi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La parola, scritta, può sembrare strana: in basco, in castigliano, più domestico, chacolì. Il suono non è meno sorprendente: ciacolì, lo leggiamo noi. Molto più immediato è ilche questo nome definisce: leggero, facile, allegro. È ildelle feste nei, presente ad accompagnare le grigliate all’aria aperta e nei bar insieme ai pintxos, la versione locale delle tapas. «è un riflesso del carattere del nostro popolo, Euskal Herria, delle nostre tradizioni e della nostra cultura e quindi è unun po’ rustico, timido, che va domato in vigna, unantico, quasi mitologico, insomma undi culto per i».