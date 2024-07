Temu sotto la lente tra dazi Ue e controlli alla sicurezza | i dati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2024), la piattaforma di e-commerce cinese, non smette di crescere in popolarità grazie ai suoi prezzi più che competitivi, letteralmente “non prezzi”. Nello stesso momento, studi come quello di Altroconsumo evidenziano gravi problemi die conformità con le normative Ue nei prodotti venduti. Ue che, non a caso, sta cercando di limitare l’ingresso di prodotti a basso costo e bassa qualità come quelli venduti da, Shein e simili. Prodotti ancora pericolosi: lo studio di Altroconsumo un anno Altroconsumo ha effettuato una seconda indagine sui prodotti acquistati da(ingrosso di prodotti come quelli di fast fashion) per verificare se fossero conformi alle normative europee e nazionali. L’indagine ha riguardato 25 prodotti, tra cui giocattoli, cosmetici e dispositivi per la cura personale.